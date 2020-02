C'est officiel.

Plus d'un mois après l'annonce du Megxit, la date est donc tombée. Le 31 mars, Meghan Markle et Harry délaisseront officiellement leur rôle au sein de la famille royale britannique. Dès le 1er avril, le couple sera bel et bien privé de l'étiquette "HRH" (Her Royal Highness, NdlR), et leurs bureaux de Buckingham Palace seront également fermés à cette date.

Comme l'annonce la presse britannique, le Prince va garder ses titres militaires de "Major", "Lieutenant Commander", et "Squadron Leader", mais ces positions seront laissées vacantes durant une période d'essai de 12 mois. D'ici là, les Sussex seront présents lors d'une demi-douzaine d'événements officiels, dont les Invictus Games le 28 février prochain et le Mountbatten Festival of Music le 7 mars.

La nouvelle tombe alors que l’on apprenait ce 19 février qu’Elizabeth II s’est opposée à ce que Meghan et Harry utilisent la marque « Sussex Royal ».

D'après un article Paris Match Belgique.