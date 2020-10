Sentant le malaise grandir du côté de Frogmore Cottage, la Reine aurait proposé à Meghan et Harry de s’installer en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour une mission prolongée. Un continent où ils s'étaient d'ores et déjà épanouis, tout comme Lady Di en son temps. Le plan était de les envoyer à l’étranger pour "donner un peu de répit à tout le monde", lit-on dans l'ouvrage. " La reine voulait offrir honneur et responsabilité au couple en lui confiant un rôle dans son cher British Commonwealth of Nations, un gage de confiance très personnel." Une sorte d'indépendance contrôlée qui aurait permis d'éviter le scandaleux Megxit en janvier dernier. Au final, le Duc et la Duchesse n'ont pas été sensibles à la solution imaginée par Elizabeth II. Au grand dam de Buckingham Palace. "La tragédie, c’est que l’objectif général de la Reine était en fait de rassembler tout le monde, et non de les séparer", aurait ainsi glissé un intime du Palais royal.