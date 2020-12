Sur le cliché, pris devant une cabane pour enfants, le couple est accompagné de leur fils Archie ainsi que des deux chiens de la famille, Pula et Guy. Archie a d'ailleurs bien grandi depuis sa dernière apparition publique et il semble avoir les cheveux roux comme son papa.

A noter que la carte n'a pas été partagée directement par Meghan et Harry mais par la fondation Mayhew, dont la duchesse de Sussex est marraine depuis début 2019 et qui œuvre dans la protection des animaux. En guise de commentaire sur les réseaux sociaux, la fondation Mayhew s’est dite "ravie" de recevoir des vœux de sa marraine, Meghan Markle. "Le duc et la duchesse ont aussi fait un don personnel, pour nous aider à être là pour les chiens, chats et les gens de notre communauté", précise encore la fondation.

Quant à la photo, elle a été prise au début du mois de décembre par Doria Ragland mais elle a été reproduite en dessin pour l'occasion.