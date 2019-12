Se faire refouler d'un établissement n'est jamais un moment agréable. Et cela n'arrive visiblement pas qu'aux gens modestes. En effet, le prince Harry et sa femme Meghan Markle viennent de vivre l'expérience.

Alors que le couple princier britannique passe ses vacances de Noël dans la région de Vancouver, au Canada, il a eu droit à une petite surprise... Harry et Meghan souhaitaient se restaurer avec leur bébé Archie au Deep Cove Chalet. Sauf que le restaurant français situé à North Saanich, spécialisé dans les fruits de mer haut-de-gamme et très prisé dans la région pour sa vue magnifique sur le lac, les a refoulés.

Comment cela est-il possible? Ce sont en fait les propriétaires de l'auberge qui n'ont pas accepté de recevoir le couple princier. Les gardes du corps de Meghan et Harry avaient pourtant visité les lieux et donné leur feu vert. Mais d'après Bev Koffel et son mari le chef Pierre Koffel, leur restaurant ne garantissait pas la sécurité maximale pour une telle visite. Les propriétaires se sont d'ailleurs exprimés dans la presse, au Vancouver Sun: "Pour nous, c'est apparemment une chance de les avoir dans la région." Avant d'ajouter: "Je leur souhaite toute l'intimité qu'ils peuvent avoir. Ils le méritent. (...) J'espère en tout cas qu'ils se plaisent ici et qu'ils profitent pleinement de leur séjour parmi nous. Je leur souhaite tout le meilleur de Vancouver."

En quelques images, voici ce qu'ont donc raté Harry, Meghan et Archie...