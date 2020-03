On le sait, avant d'être l'épouse du prince Harry, Meghan Markle a tenu le rôle de l'avocate Rachel Zane dans la série Suits, de 2011 à 2017.

Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle a également été bénévole pour une organisation de bienfaisance à Toronto durant cette période. Ce qui lui a permis d'être affublée d'un sympathique surnom. Selon l'expert royal Omid Scobie, qui intervient dans le documentaire Vice, intitulé Meghan Markle Escaping The Crown, ses collègues de tournage l'ont en effet surnommée 'Meghan gets sh** done' ('Meghan fait le boulot'). Un petit nom apparu lorsqu'elle a commencé à distribuer les excédents de nourriture des plateaux de tournage aux sans-abris.

En décembre dernier déjà, le St. Felix Centre avait expliqué sur Instagram que l'ancienne actrice avait bien été une bénévole active durant son séjour à Toronto. "Elle faisait régulièrement du bénévolat dans nos cuisines dans le cadre de notre programme Community Meals. La duchesse donnait aussi de la nourriture venant du tournage de Suits. Lors d'un Thanksgiving, elle a apporté toute la nourriture, les dindes et les accessoires pour plus de 100 personnes."