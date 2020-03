Qui sont-elles ?



Jill, l'atout charme de Joe Biden



Avec Melania Trump, elle est sans doute la plus connue de ceux et celles qui accompagnent les candidats à la Maison-Blanche : Jill Tracy Biden (née Jacobs) est l’épouse de l’ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden. Enseignante de profession, elle fut donc déjà, de 2009 à 2017, la "seconde dame" des États-Unis. Et elle espère désormais en devenir la "First Lady".

Née le 5 juin 1951, à Hammonton (New Jersey), Jill Jacobs grandit à Willow Grove, en Pennsylvanie. Aînée d’une fratrie de 5 cinq sœurs, elle étudie le commerce dans une université de la région avant de quitter l’école et d’épouser Bill Stevenson. C’est en sa compagnie qu’elle reprend des études à l’université du Delaware où elle étudie l’anglais comme matière principale. Mais après 2 ans de mariage, les époux Stevenson se séparent et Jill entame une année sabbatique durant laquelle elle s’essaie au mannequinat. Avant de rencontrer Joe Biden, en 1975. La légende raconte que le sénateur, qui a eu le malheur de perdre sa femme et sa fille de 13 mois dans un accident de voiture en 1972, a le regard attiré par des photos de Jill sur des affiches publicitaires. Et qu’après de nombreuses recherches, il réussit à la revoir, à la séduire et à l’épouser, en 1977 - Jill devenant la belle-mère des deux fils que Joe Biden avait eus avec sa première femme. Jill et Joe Biden auront encore une fille, Ashley, née en 1981.

(...)