"Président de quoi ?" "Le président Trump et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à Sa Majesté la Reine, à la famille royale et au peuple britannique alors que le monde pleure la perte du prince Philip", a écrit l'ancienne FLOTUS sur son compte Twitter. Qu'elle puisse encore appeler son époux "président Trump" a provoqué l'ire de bon nombre d'internautes. "Vous voulez dire ancien président avec deux procédures d'impeachment au compteur...", "président de quoi ? un club de golf ?", "navré, mais 'président' qui ?" ou encore "vous voulez dire ancien président Trump", lui a-t-on sèchement répondu sur le réseau social. Si la formule peut laisser penser que l'ancien couple présidentiel est toujours convaincu de sa victoire lors des dernières élections américaines, on rappellera qu'il est d'usage que le titre de président reste toute une vie. En 2019, Nicolas Sarkozy avait d'ailleurs corrigé une journaliste de France Bleu en lui demandant de bien l'appeler "Monsieur le Président".

On le sait, Donald Trump n'estet l'homme d'affaires l'a fait savoir à plusieurs reprises. Que ce soit soit après le "Megxit" ou l'interview controversée des Sussex, l'ancien locataire de la Maison-Blanche a toujours pris la défense d'Elizabeth II et de la monarchie britannique. Le 9 avril, Melania Trump a d'ailleurs tenu à rendre un bel hommage au prince Philip et son message a, comme souvent, suscité la polémique.