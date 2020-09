Il y a quelques semaines, Stephanie Winston Wolkoff a sorti un livre intitulé "Melania et moi". Ce dernier connait acuellement un succès fulgurant. Pour l'occasion, elle était invitée à l'émission Newsnight sur la BBC.

Elle est notamment revenue sur son passé commun avec Melania Trump et elle a révélé plusieurs anecdotes.



L'ancienne conseillère a ainsi déclaré que, selon elle, le mariage entre Donald Trump et Melania n'avait été qu'une sorte de "transaction financière": "Donald voulait un bonbon à son bras", affirme-t-elle.



"Melania a eu deux décennies dynamiques. C'était une jeune mannequin encore méconnue. Elle a rencontré Donald, ils ont eu un fils ensemble et elle est devenue citoyenne américaine. Dix ans plus tard, elle est la Première dame des États-Unis. Je crois que c'était un moment magique, fait pour la télévision", a-t-elle expliqué.

Stephanie Winston Wolkoff ne s'est pas arrêtée là et a également donné son avis sur la relation entre Melania et Ivanka, fille de la première épouse de Donald Trump: "Ivanka est une 'control freak'. Elle a toujours une cohorte derrière elle pour l'aider dans ce qu'elle fait. Elle veut vraiment usurper Melania, prendre sa place", a-t-elle lâché. "C'est la princesse qui voudrait être reine. Elle entrave tout progrès et toute initiative de Melania", a-t-elle conclu.