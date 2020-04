Les anniversaires s'enchaînent du côté de la famille royale britannique. Après les 2 ans de l'adorable prince Louis et les 94 printemps d'Elizabeth II, c'est au tour de Charlotte de souffler ses bougies. Cinq, pour être exact. Et son arrière-grand-mère va faire en sorte que le coronavirus ne vienne pas trop gâcher la fête.

Selon le Sun, repris par Paris Match Belgique, la Reine mettrait un point d'honneur à manifester sa présence, quitte à bousculer quelque peu ses royales habitudes. Ainsi, Phllip et elle "se joindront à une fête sur Zoom", apprend-on. Au programme ? " Un anniversaire fun – avec un gâteau et des jeux – malgré les circonstances extraordinaires" concocté spécialement par Kate Middleton et le prince William dans leur résidence d'Anmer Hall, dans le Norfolk.