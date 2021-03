Pandémie, meurtre de George Floyd, élections présidentielles sous haute tension... l'année 2020 avait tout du cocktail explosif aux États-Unis. Un contexte on ne peut plus délicat que Michelle Obama a ressenti de plein fouet. La First Lady s'est confiée surdans le magazinequi lui consacre sa Une.

"La dépression est compréhensible dans ces moment-là. J’avais besoin de reconnaître ce que je vivais, car bien souvent, nous avons l’impression de devoir dissimuler cette partie de nous-même, de devoir toujours nous élever et de faire comme si nous ne ramions pas fort sous l’eau", a confié celle qui avait déjà reconnu avoir vécu "des moments durant lesquels on ne se reconnaît pas" durant l'été. "C’est ce qu’est la santé mentale. Vous avez des hauts et des bas", a-t-elle souligné.



Les clés de ce combat qui résonnera sans doute avec une partie de la population, elle essaye déjà de les transmettre à ses deux filles, Sasha et Malia. "Ce que j’ai expliqué à mes filles, c’est que l’une des choses qui me permet de tenir le coup, c’est d'être assez âgée pour savoir que les choses vont s’améliorer", a glissé l'épouse de Barack Obama au magazine. "Il y a de la lumière au bout du tunnel", assure-t-elle, sur une note plus positive.