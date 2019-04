Alors que Paris vivait des heures sombres suite à l'incendie qui s'est déclaré la veille à Notre-Dame, Michelle Obama tenait une conférence dans un prestigieux hotel de la capitale française. Présente dans le cadre de la promotion de son autobiographie Becoming, l'ancienne Première dame a répondu aux questions de l'assemblée. Une interrogation a surtout prédominé: Michelle Obama compte-t-elle se présenter à l'élection présidentielle de 2020?

La First Lady a vite mis court à toute rumeur: elle n'y pense pas du tout, ni pour celle-ci ni pour une élection future. Si elle a d'abord mentionné ses deux filles à qui elle ne veut pas imposer quatre années supplémentaires à la Maison Blanche, elle a ensuite fait part de sa volonté de laisser la place aux générations futures. "Je pense qu'on a besoin de gens plus connectés, plus jeunes. Je veux céder la place à d'autres générations, a-t-elle expliqué au public, selon Le Parisien. On peut être une ressource pour beaucoup de gens qui ont besoin de conseils partout dans le monde".

Michelle Obama n'en est pas moins une citoyenne américaine avec ses opinions politiques qu'elle n'hésite pas à mettre en avant. Ainsi, à plusieurs reprises, l'ex-Première dame a exposé ses divergences avec l'actuel président américain, Donald Trump.