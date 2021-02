"Waffles + Mochi", c'est le titre que portera cette émission de cuisine destinée aux enfants et présentée par Michelle Obama sur Netflix. C'est aussi le nom des deux nouveaux collègues "marionnettes" de l'ancienne Première Dame, qui s'est réjouie de l'aboutissement de ce projet dans un post Facebook : "Ces deux là nous emmèneront à l'aventure autour du monde pour explorer de nouveaux ingrédients et essayer de nouvelles recettes. Les enfants vont l'adorer, mais je sais que les adultes en rigoleront aussi et en tireront quelques conseils pour la cuisine".

Elle décrit d'ailleurs cette nouvelle émission comme "une extension du travail qu'elle a réalisé à la Maison Blanche en faveur de la santé des enfants". L'émission travaille ainsi avec l'association de lutte pour l'équité alimentaire, Partnership for a Healthier America, "afin d'obtenir des ingrédients pour les familles dans le besoin à travers le pays pour qu'elles puissent cuisiner ensemble, à la maison.

Depuis 2018, les époux Obama collaborent avec la plateforme de contenus vidéos dans le but de produire des films, des séries et des documentaires. Ils avaient expliqué cela par leur confiance en la force du récit. "Une bonne histoire vous donne l'opportunité de mieux comprendre la vie des autres", avait alors tweeté en 2019 Barack Obama.

Pour ce faire, ils ont créé la société de production "Higher Ground Productions" qui a sorti son premier documentaire en septembre 2019. Intitulé "American Factory", il raconte l'histoire d'ouvriers dans l'Ohio qui voient leur usine rachetée par des Chinois après la crise des subprimes de 2008. "Becoming", le film documentaire sur Michelle Obama partagé en 2020 sur la même plateforme, a été également produit par l'ex-couple présidentiel. D'autres films et séries, de fictions comme documentaires, d'Higher Ground Productions seront disponibles sur Netflix dans les mois qui viennent.