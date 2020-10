Au rayon mode, elle ne sera jamais prise au dépourvu. Contrairement à d'autres, Kate Middleton opère la transition de l'été indien à l'automne frisquet comme un charme. Ses dernières sorties sont (encore) là pour le prouver.

Ce mardi 6 octobre, la Duchesse de Cambridge a d'abord pris le soin de démontrer qu'elle était la reine des looks casual faussement simples et tendance à souhait, souvent à petit prix. De passage à l'université de Derby, Kate s'est distinguée avec un élégant manteau à carreaux Massimo Dutti sur les épaules. Une pièce forte mise en valeur par les bleus de son pantalon à pince et de son petit pull à col rond, probablement en cachemire. Ajoutez à cela des accessoires sobres, chics et symboliques - son collier porte les initiales de George, Charlotte et Louis -, et vous voilà parée pour la saison à venir.

Six jours plus tard, l'épouse du prince William faisait une apparition remarquée lors d'un événement plus guindé au Musée d'histoire naturelle de Londres. Cette fois, Kate Middleton avait opté pour un costume cintré noir à épaulettes, cassé par un simple t-shirt noir couplé à une ceinture en cuir dans le même ton. Des looks qui valident son statut de personnalité royale la plus stylée du gotha européen.