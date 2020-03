Le prince Albert II, chef de l'Etat à Monaco, est positif au Covid-19, mais peut continuer à travailler depuis ses appartements privés, "son état de santé (n'inspirant) aucune inquiétude", a annoncé jeudi le palais.

"Le Prince Albert II de Monaco, qui avait été testé en début de semaine, est positif au Covid-19. Son état de santé n'inspire aucune inquiétude", indique dans un communiqué le palais princier, trois jours après que le ministre d'Etat Serge Telle, équivalent du Premier ministre en Principauté, a annoncé également qu'il avait été testé positif.

Albert II "est suivi de près par son médecin traitant et des spécialistes du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG)", a ajouté le palais.

Le communiqué est assorti d'un nouvel appel du prince au respect des mesures de confinement pour enrayer la propagation du virus.

Le gouvernement de Monaco a annoncé la fermeture à partir de samedi minuit "des lieux recevant du public, non essentiels à la vie du pays" jusqu'à nouvel ordre, y compris les casinos, emblématiques de l'image et de l'histoire du pays. Pour les cultes, le diocèse de Monaco s'essaie à la prière en ligne et à la messe sur internet et le nouvel archevêque a invité jeudi soir, jour de la fête de saint Joseph, à partager l'initiative des évêques d'Italie, en s'unissant symboliquement à la même heure pour réciter la prière du Rosaire (mystères lumineux) à 21H00 avec une bougie allumée à la fenêtre ou un petit drap blanc.