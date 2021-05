"Petite bénédiction"



"Une magnifique petite bénédiction m'a choisie pour devenir sa maman. Je suis tellement honorée de voir cette âme douce entrer dans ma vie, il n'y a pas de mots pour décrire ce lien éternel que je partage avec toi mon ange. Il n'y a pas de plus grand amour", a-t-elle écrit. Photo du nouveau-né à l'appui. À en croire la réaction du créateur Marc Jacobs, ami de longue date de la star, il s'agirait d'une petite fille. "C'est tellement incroyable. Elle a tellement de chance et tu as tellement de chance", lui a-t-il écrit.

"Je pense au fait d'avoir des enfants sans arrêt", déclarait Naomi Campbell dans le Mirror dès 2017. Son souhait est désormais exaucé.