Le corps de l’actrice de Glee a été retrouvé dans les eaux du lac Piru, en Californie.

C'est bien le corps sans vie de Naya Rivera, 33 ans, qui a finalement été repêché par les autorités ce 13 juillet après des jours de recherches. Funeste hasard : Corey Monteith, sa co-star dans Glee, est mort sept années auparavant, jour pour jour.

Avant l'autopsie, un plongeur ayant participé aux recherches a partagé sa théorie au sujet du décès de l'actrice. "Ce que je suspecte, c’est que le vent se soit levé d’un coup. Ces pontons à bateaux sont très légers, et quand vous les poussez, ils peuvent s’éloigner. Naya Rivera a très bien pu essayer de nager après le bateau" , estime celui-ci à Us Weekly . La maman de Josey, 4 ans, se serait ainsi fatiguée jusqu’à son dernier souffle. " Si vous n’êtes pas habitué au bateau, monter dessus et descendre est épuisant, vous pouvez juste vous fatiguer à monter sur le bateau. Vous pouvez tomber, les gens peuvent se cogner la tête, des choses comme ça" , a-t-il ajouté.

Après Corey Monteith en 2013 et Mark Salling en 2018, Naya Rivera est la troisième actrice de Glee à être décédée dans des circonstances tragiques. Un enchaînement qui, selon certains, s'apparente plus que jamais à une malédiction.