La chanteuse américaine Madonna a prévenu Harry et Meghan: "Le Canada est un pays ennuyeux".

Harry, Meghan et le jeune Archie se sont installés sur l'île de Vancouver au Canada, après avoir manifesté le besoin de se défaire de leurs obligations royales. Pour longtemps? Madonna n'y croit pas. "C'est ennuyeux comme pays (...) ne partez pas au Canada", lance la star de 61 ans dans une vidéo Instagram.

L'interprète de "Like a virgin" a d'ailleurs convié le duc et la duchesse de Sussex à sous-louer son appartement new-yorkais, situé à Central Park West. "Il y a deux chambres à coucher et une vue superbe (...) Le palais de Buckingham n’est rien en comparaison à Central Park West", précise-t-elle à la caméra, évoquant également son balcon "incroyable".

Les deux tourtereaux n'ont cependant pas encore répondu à l'invitation de Madonna.

[[ Type de media ne pouvant pas être visualisé ici ]]