"Premier petit ami"



"Je le respecte beaucoup, on a eu un truc ensemble", a-t-elle révélé au sujet de Timothée Chalamet, "son premier vrai petit ami". Les adolescents s'étaient rapprochés à New York lorsqu'ils avaient 16 et 18 ans et qu'ils fréquentaient tous les deux la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Art, rapporte l'édition française du magazine. Ces deux jeunes gens à qui tout semble sourire sont même restés en très bons termes.

Lourdes Leon n'est pas la seule "fille de" que l'acteur de Call Me By Your Name a côtoyé puisqu'il a aussi été en couple avec Lily-Rose Depp, l'aînée de Vanessa Paradis et Johnny Depp.