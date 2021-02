Pas toujours facile de gérer une tribu d'ados. Angelina Jolie ne le sait que trop bien. À 45 ans, l'actrice américaine, qui n'est toujours pas en phase avec Brad Pitt au sujet de leur garde, profite à fond des moments passés avec ses six enfants âgés de 12 à 19 ans.

Celle qui est moins en vue du côté d'Hollywood ces derniers temps s'est laissée aller à quelques confidences sur son rôle de maman dans Vogue UK. "Je n'ai jamais été très douée pour rester assise. Même si j’ai voulu avoir beaucoup d'enfants et être maman, j'ai toujours imaginé ça un peu comme Jane Goodall, voyageant quelque part au beau milieu de la jungle", a-t-elle confié depuis sa villa de Los Angeles.

Angelina Jolie le concède volontiers, elle n'a rien d'une "femme au foyer traditionnelle", faute de "compétences". "Je fais avec, car les enfants sont assez résilients, et ils m'aident, mais je ne suis pas du tout douée", a-t-elle avoué. Naturellement, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne ne lui en tiennent pas rigueur. "Je les aime. Je pense que nous sommes une bonne équipe. Cela peut paraître cliché, mais vous les aimez, vous essayez des choses et même si vous ratez les œufs, cela n’a pas d’importance à la fin".