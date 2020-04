Les photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux à l'occasion de son anniversaire.

Coronavirus oblige, Margrethe II et tous les Danois se voient privés des grandes festivités prévues pour son 80e anniversaire, ce 16 avril. En guise de cadeau de consolation, trois portraits ont été publiés sur "Det Danske Kongehus", la page Instagram officielle du Palais. Et comme de coutume, elle y affiche sa bonne humeur éternelle. La reine du Danemark y est accompagnée de Frederik et Christian, son fils et son petit-fils, lors d'une session photo qui a eu lieu au château d'Amalienborg à l'automne 2019.. À 51 et 15 ans, ce sont en effet les deux héritiers actuels de la Scandinave.