"Ma famille et moi tenons à vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse qui nous ont été témoignés ces derniers jours. Nous avons été profondément touchés, et on continue de nous rappeler que Philip a eu un impact extraordinaire sur d'innombrables personnes tout au long de sa vie", a écrit la reine dans un message signé Elizabeth R. et transmis par le palais de Buckingham.

La monarque a aussi dit "avoir reçu de nombreux messages de voeux" à l'occasion de ses 95 ans, ce qu'elle "apprécie beaucoup".

C'est son premier anniversaire sans celui qu'elle définissait comme sa "force" et son "soutien", depuis leur mariage en novembre 1947 et son couronnement en juin 1953. Cet événement intervient en plein deuil pour la famille royale, ce qui risque d'annuler tout événement public lié à cette occasion comme la publication d'un portrait officiel.

Philip, duc d'Edimbourg, est mort "paisiblement" le 9 avril au château de Windsor à l'âge de 99 ans. Elizabeth II, avec laquelle il a eu quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward), lui a fait ses adieux samedi lors d'obsèques organisées en petit comité en raison de la pandémie de coronavirus.

Image marquante de la cérémonie, la reine était assise seule sur un banc de la chapelle, le visage couvert d'un masque noir pour se protéger du virus.

Le Premier ministre Boris Johnson lui a adressé ses "voeux chaleureux" à l'occasion de son 95e anniversaire. "J'ai toujours eu la plus haute admiration pour Sa Majesté et son service à ce pays et au Commonwealth. Je suis fier d'être son Premier ministre", a tweeté le dirigeant conservateur.

La période de deuil dans la famille royale s'achèvera vendredi et la reine reprendra ses engagements officiels.

"Elle sera personnellement effondrée par (ce décès), mais je ne pense pas que la mort du duc d'Edimbourg aura un impact sur son travail", a relevé Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine. "Il y a la reine publique et il y a la reine privée, et elle est douée pour compartimenter", a-t-il estimé.

Pas de parade

Elizabeth II est désormais seule pour affronter les crises qui agitent la famille royale, telles les récentes accusations de racisme lancées par son petit-fils Harry et son épouse métisse Meghan depuis les Etats-Unis où ils vivent.

L'enterrement de son grand-père a été l'occasion pour le prince Harry de revenir au Royaume-Uni pour la première fois depuis sa mise en retrait de la famille royale annoncée en janvier 2020.

D'après les tabloïds The Sun et The Daily Mail, Harry, 36 ans, est rentré en Californie mardi, à la veille de l'anniversaire de sa grand-mère, mais d'autres membres de la famille royale viendront rendre visite à la reine à Windsor.

"La reine espère profiter le plus possible du beau temps pour rencontrer les membres de sa famille et promener ses deux nouveaux chiots corgi Fergus et Muick", a confié une source royale au Daily Mirror. "Elle est très impatiente de voir sa famille qui a été un grand réconfort pour elle", a ajouté la même source.

Si l'anniversaire de la reine tombe le 21 avril, il est traditionnellement célébré en juin par une grande parade militaire dans le centre de Londres, baptisée le "Salut aux couleurs" et rassemblant des centaines de militaires et des milliers de spectateurs.

Cette cérémonie tire son origine des préparatifs pour la guerre, tous les drapeaux étant montrés aux soldats afin qu'ils les reconnaissent dans la confusion des combats.

Mais en raison de la pandémie, la cérémonie est annulée pour la deuxième année consécutive, a annoncé le mois dernier le palais de Buckingham.

L'an dernier, la cérémonie avait été remplacée par un événement de taille réduite au château de Windsor, où Elizabeth II s'est repliée depuis mars 2020 lors du premier confinement.

Depuis, plus de 127.000 personnes sont officiellement décédées du Covid-19, faisant du Royaume-Uni le pays le plus endeuillé d'Europe.