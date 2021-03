Dans la famille royale anglaise, les traditions ont la vie dure. C'est d'ailleurs à cause de règles mises en place par le roi George V il y a plus de 100 ans qu'Archie, le fils d'Harry et Meghan, n'a pas encore le titre de prince.

En effet, pour obtenir ce titre, il doit être le fils ou petit-fils du monarque régnant. Archie devra attendre la fin du règne d'Elizabeth II. Si son grand-père, le prince Charles, monte sur le trône, il pourrait alors prétendre automatiquement au titre de prince... Si la famille royale respecte les règles.

Pendant l'interview donnée par Harry et Meghan, celle-ci a en effet déclaré que la famille royale avait discuté de la possibilité de modifier les règles afin de priver Archie du titre princier de façon permanente. Selon elle, au même moment, "des inquiétudes et des conversations sur le fait que sa peau pourrait être sombre à la naissance" auraient eu lieu.