© The Duchess of Cambridge / KENSINGTON PALACE / AFP

Le fils de Kate et William fête ses 2 ans.

Il a bien grandi. Ce 23 avril, le petit Louis de Cambridge souffle ses deux bougies. Un événement royal fêté comme il se doit par Kate Middleton. La Duchesse, photographe à ses heures, a partagé de nouveaux clichés de l'adorable Prince sur Instagram.

On y voit le petit frère de George et Charlotte s'amuser les mains pleines de peinture, le sourire jusqu'aux oreilles et la tête blonde bien fournie. Sur la Toile, nombreux sont ceux qui estiment que Louis tient déjà beaucoup de son grand-père maternel, Michael Middleton. Pour George, ce serait plutôt William et pour Charlotte, Elizabeth II.