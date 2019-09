Il ne se passe pas une semaine sans que le clan Hallyday se déchire un peu plus. Dernière affaire en date: l'exhumation du corps de l'idole des jeunes. Révélée par Laeticia dans la presse, cette dernière devrait permettre au chanteur de bénéficier d'un caveau familial au sein du cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy. Une information qui n'aurait vraisemblablement pas été communiquée aux aînés du rockeur, mécontents de cet oubli. Laura Smet l'a fait savoir ce jeudi sur Instagram, se lâchant dans un post dans lequel la fille de Johnny ne pèse pas ses mots et où Laeticia est clairement visée.

"Mon père va être exhumé et je l'apprends par la presse, s'émeut Laura Smet. Quand sera respecté notre lien fillial! Des promesses faites face caméra, mais dans la réalité rien". Mais la chanteuse de 35 ans ne s'arrête pas là et revient ensuite sur le houleux procès concernant l'héritage de la star. "Son entourage artistique est réinventé et on me parle des volontés de mon père, s'étonne la fille de Nathalie Baye. Son entourage juridique maintenant avec des changements toutes les 3 semaines et un fraudeur au commande!"

Qui qu'il en soit, Laura Smet se dit déterminée à continuer sa bataille face à Laeticia. "Ça va être long, j ai le temps et l énergie, je me battrais pour que l image de mon père soit à la hauteur de son immense talent", conclut-elle. La chanteuse a d'ores et déjà reçu le soutien de sa mère, l'actrice Nathalie Baye, qui a également été de son commentaire sur le réseau social.

Laeticia avait quant à elle répondu à la polémique, expliquant qu'elle avait bel et bien informé les deux aînés de sa volonté de faire construire un caveau familial et démentant la possibilité d'une exhumation.