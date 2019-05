“Quoi, tu veux jouer?” Ou quand Booba lance une petite pique à notre Angèle nationale sur Instagram.

“C’est quand même grave d’occuper (monopoliser) le top, d’être les plus gros vendeurs de disques en France et de n’être joués sur aucune des plus grosses radios de France (RTL, France Inter, NRJ...) Par contre je suis sur que Angèle est jouée partout. Aaahh la France... on l’aime quand même”, écrit ainsi le rappeur français à côté d’une capture d’écran des plus gros vendeurs de singles dans l’hexagone.

Dans cette liste, la deuxième place est occupée par Booba tandis que la Belge et auteur du titre "Balance ton quoi" truste la 3e marche du podium. “Ouaaai”, lui a répondu la soeur de Roméo Elvis, une réaction qui n’a visiblement pas plu au rappeur. “Ouaiii quoi? Tu veux jouer?”.

Amis du clash, bonjour!