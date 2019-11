L'histoire remonte à l'époque où l'ex-mari de Ségolène Royal était à la tête de la République. Alors que Patrick Sébastien rendait visite au président après que ce dernier ait été surpris sur son scooter rendant visite à Julie Gayet, il lui a apporté, moqueur, un masque de Nicolas Sarkozy "pour qu"il ne se fasse pas prendre la prochaine fois". Blague qui a fait rire François Hollande qui n'a pas hésité à surenchérir. "Il a dit 'Non, je ne tiens pas à ce qu'il revienne ici', a raconté l'animateur. Il a pris le masque, l'a regardé, l'a retourné et a dit: 'Et derrière c'est creux, c'est vide, c'est lui, c'est magnifique!".





Un trait d'humour qui risque de déplaire au principal concerné.

Il est connu que le courant n'est jamais passé entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais grâce à Patrick Sébastien, l'on sait désormais que les deux hommes n'hésitent pas à se moquer l'un de l'autre. L'animateur dua ainsi expliqué avoir assisté à l'une de ces plaisanteries, ce vendredi 29 novembre, sur Europe 1.