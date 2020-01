Une séquence qui a été énormément partagée sur les réseaux sociaux et qui n'a visiblement pas échappé à la principale concernée. En référence à ce moment télévisé, la jeune fille s'est ainsi rebaptisée "Sharon", le temps d'une journée. Mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agissait de l'anniversaire de la Suédoise qui fêtait ses 17 ans.



Ce n'est pas la première fois que la militante pour le climat modifie son profil sur le réseau social à l'oiseau bleu pour répondre à des blagues à son sujet, voire à des attaques. En 2019, elle avait ainsi réagi aux déclarations de Vladimir Poutine qui l'avait qualifiée de "gentille fillette mal informée", en notant précisément les dires du président russe dans sa description sur son profil Twitter.

Il y a quelques jours, Greta Thunberg a changé de nom sur le réseau social Twitter. Sur le profil de la jeune fille suivie par 3,9 millions de personnes, ce n'était plus le prénom "Greta" qui apparaissait mais bien "Sharon". Un changement éphémère qui a toutefois fait réagir la Toile. Si beaucoup se demandaient d'où venait cette nouvelle identité, d'autres ont immédiatement compris le trait d'humour de la militante pour le climat. La Suédoise a voulu ainsi ironiser sur l'erreur commise par une actrice britannique à son sujet, au cours d'un jeu diffusé sur la BBC. Invitée de l'émission "Celebrity Mastermind", Amanda Henderson a été incapable de donner le nom de la "militante suédoise qui a réuni dans le livre 'No One is Too Small To Make a Difference', sorti en 2019, un florilège de discours qu'elle a prononcé en faveur de la protection de l'environnement'. Ne sachant visiblement pas à qui la question faisait référence, l'actrice a tenté un prénom au hasard. "Sharon", a répondu très hésitante Amanda Henderson.