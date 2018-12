Lady Gaga

2018 a signé le grand retour de Lady Gaga avec le film A Star Is Born de Bradley Cooper. Un premier grand rôle au cinéma qui fait de la chanteuse, l'une des favorites pour décrocher l’Oscar de la meilleure actrice le 25 février prochain à Los Angeles. L’artiste de 32 ans pourrait être nommée dans d’autres catégories, notamment celle de la meilleure chanson originale avec les titres Shallow, Always Remember Us This Way, et I’ll Never Love Again.

Côté vie privée, 2019 promet d’être également grandiose. Lady Gaga va épouser Christian Carino, son compagnon depuis un an et demi. L’annonce avait été faite par la principale intéressée le 15 octobre dernier lors de la 25e édition du Elle Women In Hollywood.





Bradley Cooper

Bradley Cooper a réalisé l’un des plus grands succès du box office de 2018 avec A Star Is Born. L’acteur américain de 43 ans pourrait, à l’instar de Lady Gaga, également se distinguer lors de la prochaine cérémonie des Oscar. Il s’agirait d’une grande première pour Bradley Cooper qui n’a encore jamais été récompensé.

Comme sa partenaire dans le film, il doit se marier en 2019. Sa future femme est le mannequin russe Irina Shayk, la maman de sa petite fille âgée d’un an et demi.





Meghan Markle

Un mariage grandiose et médiatique, un premier Noël comme membre officiel de la famille royale, 2018 a été riche en émotions pour Meghan Markle. La Duchesse de Sussex s’apprête à vivre une nouvelle grande année avec la naissance de son premier enfant au printemps prochain. Suivra ensuite le traditionnel baptême où la femme du Prince Harry sera encore une fois très observée.





Virginie Efira

En à peine cinq ans, Virginie Efira est devenue une actrice incontournable du cinéma français. Cette année, elle a brillé dans Le Grand Bain en coach de natation synchronisée un peu paumée et dans Un Amour Impossible en amoureuse éperdue et éconduite.

En 2019, elle sera l’actrice principale de Benedetta, le nouveau Paul Verhoeven, l’un des films les plus attendus de cette année. Un long métrage annoncé comme sulfureux et qui pourrait être présent au prochain festival de Cannes. Et si 2019 sonnait l’heure de la consécration pour Virginie Efira ?





Timothée Chalamet

Depuis sa magnifique prestation dans le film Call Me By Your Name, Timothée Chalamet est le nouveau chouchou d’Hollywood. Les plus grands réalisateurs le veulent comme Woody Allen ou encore Wes Anderson. Netflix fait aussi les yeux doux à l’acteur de 23 ans puisqu’il sera l’un des héros du film The King, inspiré des oeuvres Henry IV et Henry V de Shakespeare, aux côtés de Robert Pattinson.

Timothée Chalamet est un homme heureux au cinéma et en amour. Il partage la vie de Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Deep depuis quelques mois.





Madonna

Bientôt quatre ans que Madonna n’a pas sorti de nouvel album. Depuis Rebel Heart, la chanteuse s’est faite discrète. Elle donne cependant de ses nouvelles à travers son compte Instagram où elle poste régulièrement des selfies et des photos aux côtés de ses enfants.

Mais Madonna sera bientôt de retour. En octobre dernier, l’artiste annonçait dans une interview au quotidien américain WWD : “je suis en train de terminer mon album qui sortira l’année prochaine”.Reste à savoir quelle tonalité aura cet album. Madonna a fêté ses 60 ans en 2018. Cette nouvelle décennie a-t-elle assagi ou rendu plus provocante celle qu’on surnomme la reine de la pop ? Les paris sont ouverts.