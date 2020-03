Le prince Harry et sa femme Meghan Markle paient eux-mêmes le coût de leur sécurité maintenant qu'ils se sont installés dans l'État américain de Californie, a expliqué une porte-parole du couple.

Le président américain Donald Trump avait déclaré dimanche qu'il n'avait pas l'intention de payer pour la sécurité du couple. Le prince britannique Harry, sa femme Meghan Markle et leur fils Archie ont récemment quitté le Canada pour s'installer en Californie, aux Etats-Unis.

"Le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas l'intention de demander au gouvernement américain des moyens pour assurer leur sécurité. Un arrangement privé a été conclu", a déclaré la porte-parole.

Le couple avait été fortement critiqué au Canada, lorsqu'il s'est avéré que le gouvernement canadien prenait en charge les frais liés à la sécurité du couple.

Harry et Meghan ont annoncé en janvier qu'ils faisaient un pas en arrière au sein de la famille royale britannique. A partir du 31 mars, ils renoncent aussi officiellement à leurs titres et obligations royales, et sont en principe financièrement indépendants.