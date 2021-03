La venue "en toute discrétion" de l'acteur américain à Bruxelles aura finalement beaucoup fait parler d'elle. Aperçu en compagnie de Louis Leterrier, l'un des réalisateurs de la série Lupin, les rumeurs allaient bon train concernant le futur de l'acteur. Il semblerait néanmoins que cette venue n'ait finalement rien à voir avec la série diffusée sur Netflix. L'homme derrière la venue de Brad Pitt dans la capitale belge ne serait autre que l'artiste Thomas Houseago, un grand ami de l'acteur, rapporte nos confrères de Het Laatste Nieuws.

L'artiste britannique de 49 ans travaille actuellement à son exposition "Vision Paintings" aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles. Ses œuvres, qui ne seront accessibles au grand public qu'à partir du 22 avril, ont déjà pu être admirées par son ami Brad Pitt.



Ce dernier a même eu droit à une visite des salles contenant des chefs-d'œuvre des maîtres anciens, alors que le musée a annoncé la semaine dernière qu'en raison du manque de personnel, les tableaux de Rubens, Bruegel et Rembrandt ne seraient pas exposés au public avant le 15 octobre.

Un ami de longue date

Brad Pitt et Thomas Houseago sont de bons amis depuis des années. Après sa dispute très médiatisée avec Angelina Jolie, Brad Pitt a souvent séjourné chez l'artiste. Il n'est donc pas surprenant que ce dernier ait voulu que l'acteur l'accompagne pendant les préparatifs.



Bien que Houseago travaille et vive à Los Angeles, ce n'est pas un hasard s'il se trouve à Bruxelles avec son exposition "Vision Paintings". Après avoir obtenu son diplôme du Central St Martin's College de Londres en 1994, il s'est installé à Amsterdam pour étudier à De Ateliers, le plus ancien atelier d'artistes des Pays-Bas. Après son apprentissage, l'artiste s'est ensuite installé à Bruxelles pour vendre ses œuvres. En 2002, il a travaillé pour la première fois avec Xavier Hufkens, la galerie bruxelloise qui l'expose depuis plusieurs années maintenant.



Après l'étonnement de découvrir la star américaine sur le sol belge, cette visite éclaire de Brad Pitt (alors que les voyages non-essentiels sont toujours interdits vers et en dehors de la Belgique) aura également attiré de nombreuses critiques. Reste à savoir si cette visite auprès de son ami était l'unique raison de son voyage.