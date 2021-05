"Il a l'air mal en point"

Rides, pattes d'oie, tempes grisonnantes... force est de constater que les acteurs de la série culte ont évidemment pris un petit coup de vieux. Mais l'état de santé de Matthew Perry a suscité l'inquiétude des fans lors de cette vidéo promotionnelle. Assis à côté de Matt LeBlanc et David Schwimmer, l'acteur de 51 ans qui a longtemps lutté contre son addiction à l'alcool semble éreinté. Interrogé sur la nature d'un cadeau fait à Lisa Kudrow durant le tournage, il bafouille, le phrasé pâteux, tout recroquevillé sur sa chaise. "Ça me fait de la peine de voir Matthew Perry comme ça. Il n'a pas l'air bien, il regarde dans le vide et parle lentement", "il a l'air mal en point, ça m'attriste", "j'espère que Matthew Perry va bien", ont écrit certains internautes dans la foulée.

L'épisode spécial de Friends sera diffusé le 27 mai prochain aux États-Unis.