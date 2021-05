L'amour avec un grand A. La rumeur courrait depuis de nombreux mois, elle est désormais confirmée par le principal intéressé : A$AP Rocky est bien en couple avec Rihanna. Le rappeur de 32 ans a confirmé son idylle avec la star de La Barbade dans les colonnes de GQ.

"C'est tellement mieux quand on a trouvé l'élue. Elle compte, genre, un million de fois plus que toutes les autres. Je pense que quand tu sais, tu sais. C'est elle l'élue", a-t-il glissé, tout en enamouré, dans l'édition américaine du magazine. Et Rakim Mayers ne s'est pas arrêté en si bon chemin, laissant sous-entendre que d'avoir des enfants est à l'ordre du jour. "Si c'est le destin, bien sûr que j'en veux. Je pense que je serai un père incroyable", a-t-il confié lors de son interview.

Comme le rappelle ELLE, Rihanna avait déjà admis qu'elle souhait avoir des enfants dans les années à venir. "La seule chose importante, c’est le bonheur, c’est la seule relation saine qui existe entre un parent et son enfant", avait-elle déclaré dans Vogue en 2020.