Le domaine verdoyant s'étale sur près de 2000 mètres carrés et la villa immaculée à la toiture grise comprend sept salles de bains pour cinq chambres. Baignée de lumière, cette maison bâtie en 1938 comporte également une salle de sport privée et un dressing XXL. Côté jardin, on trouve l'incontournable piscine, agrémentée d'un coin spa et barbecue. Le lieu idéal pour s'atteler à la composition d'un nouvel album ?