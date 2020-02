Un classement déterminé grâce au fameux "golden ratio".

Robert Pattinson est le plus bel homme du monde. Si les fans de Twilight en étaient déjà convaincue.s., c’est désormais scientifiquement prouvé.

L’acteur de 33 ans se rapproche de la perfection physique selon ce que l’on appelle le « nombre d’or », ce rapport harmonieux entre les parties et le tout si cher aux peintres de la Renaissance. Aujourd’hui, ce n’est pas Dürer, mais le Dr Julian De Silva, un chirurgien esthétique, qui a mis au point une équation basée sur Phi, nous dit Grazia.

Après avoir analysé la forme du visage, le front, le nez, les lèvres, le menton, et la position des yeux de plus célébrités, Robert Pattinson affiche le score de 92,15%. Henry Cavill alias Geralt de Riv dans The Witcher (91,64%) et Bradley Cooper (91,08%) complètent le podium. On trouve aussi Brad Pitt, Idris Elba ou encore Hugh Jackman, mais pas de Johnny Depp ou de Leonardo DiCaprio. Chez les femmes, c’est Bella Hadid qui coiffe tout le monde au poteau avec un taux de 94,35%.

D'après un article Paris Match Belgique.