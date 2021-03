C'est l'une des nombreuses conséquences de l'interview-choc de Meghan et Harry : Sharon Osbourne a dû claquer la porte de "The Talk". Décidée à prendre la défense de son ami, l'animateur Piers Morgan, après ses propos véhéments à l'égard de la duchesse de Sussex le 10 mars dernier, l'animatrice s'était retrouvée au coeur d'une polémique sur fond de racisme.

"Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes concernées, y compris le public qui regardait l’émission à la maison. Dans notre enquête, nous avons conclu que le comportement de Sharon envers ses coanimateurs pendant l’épisode du 10 mars n’était pas conforme à nos valeurs pour un lieu de travail respectueux", a fait savoir la chaîne CBS dans un communiqué. Mais comme le rapporte le média Page Six, ce divorce fait les affaires de Sharon Osbourne.

L'épouse du chanteur du groupe Black Sabbath, 68 ans, devrait empocher entre "5 et 10 millions de dollars". "Sharon prendra la parole lorsqu'elle sera prête", a glissé une source qui révèle qu'elle sera libre de donner sa version des faits. "Elle a participé à cette émission pendant 11 ans et en connaît tous les secrets", a-t-elle ajouté. Après Britney Spears et Thomas Markle, le père de Meghan, Oprah Winfrey pourrait peut-être bien ferrer un autre gros poisson pour une nouvelle interview-vérité.