Malgré un talent indéniable, Shia LaBeouf finira-t-il pestiféré ? Accusé de violences conjugales par son ex, la rappeuse FKA Twigs, l'acteur de 34 ans a dernièrement été remplacé à l'affiche de Don't Worry Darling, le film d'Olivia Wilde – c'est Harry Styles qui a repris le rôle. Et côté coeur, l'affaire a aussi eu des conséquences.

Depuis quelques semaines, Shia LaBeouf était en couple avec Margaret Qualley, qui crevait récemment l'écran en hippie aguicheuse dans Once Upon a Time... in Hollywood. Selon People, la jeune femme de 26 ans aurait finalement décidé de rompre avec l'acteur de Honey Boy. "Ils ont rompu samedi (2 janvier, ndlr) . Ils se trouvent à deux étapes différentes de leur vie", a rapporté une source au média américain, soulignant qu'elle était bien consciente du "tollé" provoqué par la situation. La nouvelle devrait en tout cas ravir sa mère, Andie MacDowell. L'actrice d' Un jour sans fin et Quatre mariages et un enterrement était en effet particulièrement inquiète, et suivait "de très près la situation" pouvait-on lire dans Us Weekly. "Si Shia franchit la ligne rouge, elle lui tombera dessus sans ménagement", y prévenait-on dès le 30 décembre.