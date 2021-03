L'amour à la plage ? À peine divorcé au terme de 22 ans de mariage avec Rebecca Rigg, la mère de ses trois enfants, Simon Baker n'est déjà plus un coeur à prendre. Celui, qui a conquis la planète grâce à son charisme hors norme au fil des saisons depasserait du bon temps avec une jeune de 36 ans.

Comme le rapporte People, l'éternel "Patrick Jane" a été aperçu en train de barboter dans les vagues avec une certaine Laura May Gibbs, australienne comme lui. La créatrice de la griffe Nagnata est basée à Byron Bay, ville paradisiaque située à la pointe est du pays-continent, et est une mordue de bien-être, de surf et de yoga. La jeune femme, de 15 ans sa cadette, est hyperactive sur les réseaux où elle partage des aperçus de son lifestyle très "coquillages et crustacés".

Quant à Simon Baker, relativement discret dans les médias, il a fait savoir qu'il avait quitté sa femme en bons termes et d'un commun acord. "Nous restons des amis proches et nos trois enfants seront toujours l'élément central le plus important de nos vies", avait fait savoir le couple américain au moment de l'annonce.