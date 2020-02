Il n'y a pas d'âge pour casser la routine. Même capillaire. À 82 ans, Jane Fonda l'a prouvé à l'occasion des Oscars 2020. Adieu le blond cendré qu'elle arbore depuis des années, l'actrice des Félins et de Barberella a surpris son monde avec sa coupe courte et ses cheveux blancs, voire argentés. Un coup de ciseaux qui aurait nécessité sept heures de travail à Jack Martin, coiffeur de célébrités. Et le résultat semble avoir conquis la toile. Quant à la robe, la star de Grace and Frankie l'avait déjà portée au Festival de Cannes en 2014.