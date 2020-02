Avec la vidéo féministe Be a Lady They Said, la célèbre Miranda de Sex and The City assomme d’un coup de massue le patriarcat actuel.

"Sois une dame, qu’ils disaient" , tel est le titre de ce montage vidéo fracassant imaginé par le magazine Girls. Girls. Girls et réalisé par Paul McLean. L’actrice Cynthia Nixon, alias Miranda Hobbes dans Sex and the City, y récite le texte poignant de la blogueuse Camille Rainville - Be a Lady They Said, rempli d’injonctions faites aux femmes - entrecoupé d’images (s)explicites et d’une mise en scène interpellante. "Sois une dame qu’ils disaient. Ta jupe est trop courte. Ton t-shirt est trop bas. Ton pantalon est trop moulant. Ne montre pas autant de peau. Ne montre pas tes cuisses. Ne montre pas tes seins. Ne montre pas ton diaphragme. Ne montre pas ton décolleté. Ne montre pas tes sous-vêtements. Ne montre pas tes épaules. Couvre-toi. Laisse place à l’imagination. Habille-toi de façon modeste. Ne sois pas une tentatrice. Les hommes ne peuvent pas se contrôler. Les hommes ont des besoins. Tu es mal fagotée. Détends-toi. Montre de la peau. Aie l’air sexy. Sois hot. Ne sois pas provocante. Tu le demandes. Porte du noir. Mets des talons. Tu es trop habillée. Tu n’es pas assez bien habillée. Ne mets pas ce pantalon de survêtement, on dirait que tu t’es laissée aller."

Bref, une panoplie de contradictions et de règles données à la gent féminine ou quand la femme - encore plus à l’heure de MeToo - semble toujours avoir du mal à se faire une place dans notre société. Que ce soit au sujet de son physique ("Ne sois pas trop grosse. Ne sois pas trop mince.") , sa sexualité (" Sois pure. Sois virginale. Ne parle pas de sexe. Ne flirte pas. Ne sois pas une pute. Sois Sexy.") ou encore sa sécurité (" Ne te fais pas violer. Protège toi. Ne bois pas trop. Ne marche pas seule. Ne sors pas trop tard. Ne t’habille pas comme ça.) et même son alimentation ("Arrête de manger autant. Commande une salade. Ne mange pas de glucides. Fais une diète."), la femme ne serait jamais comme il faut au regard de l’homme et de la société actuelle. "Ne dis pas oui. Ne dis pas non."

Une vidéo qui risque de ne laisser aucune femme - et aucun homme - indifférent.