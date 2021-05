Un ras-le-bol remarqué. En marge de sa prise de parole (très) attendue au tribunal, Britney Spears a fait savoir tout le bien qu'elle pensait des récents documentaires consacrés à sa carrière pour le moins chaotique. Tutelle, manipulation, démence présumée... dela pop star est plus que jamais au coeur de l'actualité, et c'est sur Instagram qu'elle a tenu à mettre les points sur les i.

"Que puis-je dire... Je suis vraiment flattée ! Ces documentaires sont tellement hypocrites, ils critiquent les médias puis font la même chose", a-t-elle pesté sur le réseau social. La chanteuse de 39 ans ne le nie pas : elle a eu son lot de "moments difficiles", mais elle enjoint sa communauté à voir le verre à moitié plein. "Je pense que le monde est plus intéressé par le négatif (…) Pourquoi souligner les moments les plus négatifs et traumatisants de ma vie depuis toujours ? Pour l'amour du ciel...", a-t-elle ajouté avant de s'adonner à l'une des danses face caméra dont elle a le secret.

Britney Spears est attendue à la Cour de Los Angeles le 23 juin prochain pour tenter de mettre fin à l'emprise de son père Jamie une bonne fois pour toutes.