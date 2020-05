Emerson, sa fille de 22 ans, a décroché le Graal.

Une maman toute fière. Teri Hatcher, alias Susan dans la série Desperate Housewives, n'a pas résisté à l'envie de partager son immense joie : pendant le confinement, sa fille de 22 ans a obtenu son diplôme au sein de la prestigieuse Brown University. Emerson Hatcher y étudiait les Arts littéraires. L'actrice de 55 ans a partagé de nombreuses photos de la jeune femme pour marquer le coup.

"Je sèche mes larmes, me mouche et porte un toast à ton travail acharné et aux grandes choses que je vois dans ton avenir", lui a-t-elle adressé sur Instagram suivi du hashtag #proudmama.