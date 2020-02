L'actrice, qui avait vaincu un cancer du sein il y a trois ans, a révélé que son cancer était de retour. "Je suis au quatrième stade".

C'est dans l'émission "Good Morning America" diffusée sur ABC que l'inoubliable Brenda de Beverly Hills a fait cette révélation. En larmes, elle raconte qu'elle est à nouveau gravement malade. Diagnostiquée en 2015 d'un cancer du sein, Shannen Doherty était en rémission depuis 2017.

"Je suis pétrifiée"

"Cela allait finir par se savoir. Je suis au stade 4, mon cancer est de retour et c'est pour cette raison que je suis ici", avance-t-elle, très émue, expliquant que la maladie s'était manifestée il y a plusieurs mois déjà. "C'est une pilule très difficile à avaler. Je suis pétrifiée, j'ai très peur. Il y a des jours où je me demande 'Pourquoi moi?'. Et puis je me dis: 'Pourquoi pas moi?' Qui à part moi mérite que cela lui arrive? Personne ne mérite ça."

Elle a aussi indiqué qu'elle avait éprouvé les pires difficultés à l'annoncer à ses proches, dont son mari le producteur Kurt Iswarienko. "Ma mère est un être humain incroyablement fort. Mon mari aussi, mais je m'inquiète pour lui."

L'actrice de 48 ans a appris que sa maladie était revenue en février 2019, juste avant la mort tragique de Luke Perry, autre star de la série "Beverly Hills". Et donc avant de participer au reboot de la série. "C'était vraiment étrange d'être diagnostiquée puis de voir quelqu'un qui semblait en bonne santé partir en premier. C'était très choquant, mais au moins j'ai pu lui rendre hommage en participant à cette série."