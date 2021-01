Nouveau chapitre

C'est au printemps dernier que la maman de Gabriel et Noah de Nassau officialisait sa relation avec l'homme d'affaires suisse. Celle qui est parfois considérée comme l'autre "Princesse des coeurs" vit désormais sa vie entre Londres et la Suisse.

Alors qu'un nouveau chapitre lui tend les bras après un divorce volontiers décrit comme houleux en 2019, Tessy Antony-de Nassau assurait récemment qu'elle est toujours en bons termes avec Louis de Luxembourg. "On se respecte l’un et l’autre, on est toujours de bons amis. On partage toujours la responsabilité de nos deux enfants", déclarait-elle lors d'une interview dans l'émission "Unleashed : The Game Changers" en 2020.