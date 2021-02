L'amertume est toujours perceptible. Fraîchement fiancée à l'homme d'affaires suisse Frank Floessel, Tessy Antony-de Nassau nage dans le bonheur de sa nouvelle vie. Cela n'empêche pas l'ex-femme du prince Louis de ressasser certains événements survenus lors de son passage au sein de la famille grand-ducale du Luxembourg, à qui elle vient d'adresser un tacle subtil. La jeune femme de 35 ans déplore encore le traitement qu'elle a subi lors des funérailles du Grand-Duc Jean, décédé le 23 avril 2019.

"Lors de ses funérailles, même si j'ai été placée complètement à l'arrière avec une énorme colonne de béton devant moi pour que je ne puisse rien voir, je savais qu'il savait que j'étais là pour lui. Cela ne me dérangeait pas que les journalistes soient assis avec la famille pendant que j'étais mise là où ils ont décidé de me mettre", a-t-elle déploré sur Instagram, rapporte RTL. C'est que l'homme était très proche de ses deux petits-enfants, Gabriel et Noah, qu'ils appelaient chaleureusement "Urapapa". Tessy en a profité pour rendre hommage à "l'homme le plus merveilleux, informé, juste et gentil" qu'elle ait jamais connu. "Un homme qui aimait sa famille autant que son pays", a-t-elle ajouté à propos de celui qui fut le 8e grand-duc de Luxembourg, de 1964 à 2000.