Mercredi dernier, Thierry Ardisson a enregistré la dernière des Terriens du samedi, diffusée le 15 juin prochain.

Après avoir reçu Sting sur son plateau et avoir adressé plusieurs mots doux à sa femme, Audrey Crespo-Mara, présente dans les coulisses de l’émission, l’homme en noir a fait ses adieux aux téléspectateurs de C8. "On a passé de très bons moments, des moments qu’on n’oubliera jamais. Ils peuvent me virer mais je suis revenu déjà quatre fois. Quoi qu’il arrive, je ne vous oublierai jamais. Merci à tous, déclare l’animateur, en larmes. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font, ils ne savent pas qu’ils tuent la télévision des gens qui se donnent du mal à écrire les émissions, à les tourner, à les monter, à les mixer. À quoi ça sert d’être milliardaire si on ne peut pas s’offrir Ardisson."