Prenez la "fille de" la plus en vue de ces dernières et le jeune premier que le tout-Hollywood s'arrache, vous obtiendrez forcément le couple de tous les fantasmes. Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet ont eu l'occasion de le découvrir par eux-mêmes quand les images d'un de leurs langoureux baisers au large de Capri, à l'été 2019, a fait le tour de la toile. L'acteur deName est revenu sur ce moment intime transformé en "mème" viral.

"Ce soir-là, je suis parti me coucher en me disant que cela avait été l’un des beaux jours de ma vie. J’étais sur ce bateau avec quelqu’un que j’aimais vraiment, et lorsque j’ai fermé les yeux, je me suis assurément dit : ‘C’était génial'", se rappelle d'abord le Franco-Américain de 24 ans dans GQ. La star du prochain Dune a ensuite été confrontée à la réalité des réseaux sociaux.

"Lorsque je me suis réveillé le lendemain et que j’ai découvert toutes ces photos, je me suis senti embarrassé, j’avais l’air d’un abruti, j’étais tout pâle. Les gens ont commencé à dire que c’était un coup de com’ (ils ont joué ensemble dans 'The King de Netflix, Ndlr). Un coup de com’ ? Vous pensez vraiment que j’avais envie d’avoir cette apparence devant tout le monde ?", insiste celui qui préfère prendre tout ça à la légère aujourd'hui.