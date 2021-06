Cheveux en bataille et barbe hirsute, Connor Cruise assume son statut de "fils de" loin des projecteurs et des tapis rouges. La passion du fils de l'acteur deet de Nicole Kidman ? La pêche au gros. Au smoking et au noeud papillon, le jeune homme de 26 ans préfère les salopettes et les lunettes de sport pour sillonner les eaux abondantes de Floride.

"Il est satisfait de sa vie plus calme"

Tout récemment, le frère d'Isabella a toutefois décidé de se reprendre en main et a affiché son nouveau look sur Instagram. "Nouvelle tête. Qui est-ce ?", a-t-il écrit en publiant un rare selfie, la barbe fraîchement rasée et le cheveu court. Sur le plan personnel, celui qui a grandi selon les préceptes de l'Église de Scientologie en est toujours membre aujourd'hui. "Connor vit à Clearwater, l'un des carrefours principaux de l'Église. Il fait toujours le DJ, mais il vraiment devenu un grand fan de pêche. Il est satisfait de sa vie plus calme", avait glissé une source dans People en février.