L'appartement de quatre chambres et quatre salles de bain avec terrasse XXL qui surplombe la Tamise, très peu pour Isabella Kidman Cruise. La jeune femme de 27 ans tiendrait à son anonymat plus que tout et serait parfaitement heureusement dans son trois-pièces de Croydon, banlieue résidentielle du sud de Londres, où elle vit avec son mari et leurs reptiles. Très discrète quant à sa vie privée, cette passionnée de dessin faisait une rare apparition sur Instagram en septembre dernier. Son seul point commun avec son paternel : être membre de l'Église de scientologie.





Coup dur pour Tom Cruise. À 58 ans, l'acteur américain semble vouloir rattraper le temps perdu avec sa fille Bella. Celui qui vient tout juste de terminer un tournage des plus intenses à Rome et Venise pour le dernier volet dea décidé de poser ses valises à Londres. Là, il aurait jeté son dévolu sur un somptueux penthouse de la capitale à 450 000 dollars par mois. Selon Woman's Day , la fille qu'il a eue avec Nicole Kidman n'aurait aucune intention de venir y vivre avec lui, et ce malgré toute ses tentatives.