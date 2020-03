Coupé du monde à cause d'une retraite silencieuse de 12 jours, Jared Leto a seulement appris récemment l'ampleur de la pandémie du coronavirus dans le monde.

Difficile de passer à côté tant la pandémie de coronavirus fait la une de l'actualité aux quatre coins du monde. Pourtant, certaines personnes apprennent seulement l'ampleur de la pandémie. C'est notamment le cas de quelques candidats d'une émission de téléréalité allemande longtemps laissés dans l'ignorance, jusqu'à ce que la production leur annonce la nouvelle hier après-midi.

"J'ai découvert un monde totalement différent"

Aux États-Unis, Jared Leto a, lui, seulement appris la nouvelle avant-hier. Et pour cause, l'acteur américain vient à peine de sortir d'une retraite de 12 jours dans le désert. "Wow. Il y a 12 jours j'ai commencé une méditation silencieuse dans le désert. Nous étions totalement isolés. Pas de téléphones, pas de communications, etc. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il se passait dans le reste du monde", a-t-il tweeté hier matin.

Sans surprise, la nouvelle a été un choc pour l'interprète du Joker dans Suicide Squad. "J'ai découvert un monde totalement différent hier. Un monde qui a changé pour toujours. Je reçois des messages d'amis et de ma famille provenant des quatre coins du monde. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie des ondes positives. Restez chez vous en sécurité", a-t-il conclu.