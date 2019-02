2

Céline Dion revient sur son poids : "Je le fais pour moi. Je veux me sentir forte, belle, féminine et sexy"

La diva assume son physique, son goût pour la mode et son amitié troublante avec Pepe Munoz. Et les qu'en dira-t-on, elle s'en fiche, livre celle qui se dit célibataire et heureuse dans une interview au Sun.